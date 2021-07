Ayo The Clown è in arrivo il 28 luglio

Il simpatico e coloratissimo platform Ayo The Clown è in arrivo questo mese. Il buffo titolo in 2.5D prende ispirazione dai più classici platform del settore e mette in scena una particolare ambientazione circense che saprà di certo divertire. Lo stile grafico dell’opera richiama in particolar modo un pubblico meno maturo, sebbene le meccaniche e il gameplay possano tranquillamente attirare un appassionato del genere.

La trama narra le vicende del pagliaccio Ayo che si ritrova a dover salvare la vita del suo cagnolino Bo, sparito misteriosamente. Per farlo, Ayo dovrà viaggiare in lungo e in largo, affrontando vari pericoli ed esplorando numerose zone tutte ben differenti tra loro. I luoghi che verranno visitati dal protagonista celano diversi segreti, tutti da svelare.

Una panoramica di Ayo The Clown, inoltre, è stata offerta dal game director di Cloud M1, Xiu Liang. Egli afferma che si tratta di un’ambientazione molto strana e particolare, ma allo stesso tempo ricchissima di eventi, cose da fare e collezionabili da cercare. Il viaggio di Ayo lo porterà ad attraversare circa otto livelli, dalle morbide colline alla fredda Candy Land: il tutto per poter trovare qualche indizio sulla scomparsa di Bo.

Durante l’esplorazione, Ayo entrerà in contatto con molteplici personaggi che aiuteranno il clown nella sua disperata ricerca, nonché magiche creature che interverranno per agevolargli il viaggio. Bisognerà fare attenzione, tuttavia, ai pericolosi nemici che intenderanno mettere i bastoni fra le ruote ad Ayo. Tra di essi ritroveremo minacciosi boss di fine livello e orde di nemici.

Per fronteggiarli, Ayo disporrà di vari tipi di attrezzature, tra cui martelli giocattoli, palloncini che gli permettono di volare e anche alcune abilità. Tra di esse si annoverano il salto che farà scalare dei muri al pagliaccio, le scivolate durante le discese e i mal di testa che può infliggere tramite un colpo sul capo degli avversari. Ayo The Clown di Cloud M1 sarà disponibile a partire dal 28 luglio 2021 per Nintendo Switch e PC (via Steam).