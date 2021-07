Pokémon Wonder: il nuovo parco a tema immerso nella natura

Pokémon è uno di quei franchise instancabili, di cui assistiamo continuamente a cambiamenti e novità. Tra l’anime (giunto ormai alla sua 23esima stagione), la serie principale dei videogiochi, nonché i vari spin-off, possiamo certamente dire che si tratti di un franchise che non ha eguali e che attrae generazioni su generazioni di videogiocatori in tutto il mondo. Ciò che probabilmente manca alla lista è un parco a tema basato sui Pokémon. Ed è qui che sbagliamo. Esiste già e lo vedremo in attività molto presto: il suo nome è Pokémon Wonder.

Esso ricopre un’intera area boschiva di circa 5 mila metri quadrati, localizzata dietro il parco divertimenti più grande dell’area di Tokyo, Yomiuriland (nella città di Inagi). Il luogo naturalistico è completamente intatto, rendendolo un posto perfetto per riconnettersi con l’ambiente e l’ecologia.

The Pokémon Company ha annunciato la novità all’inizio di questa settimana e, approfondendone i dettagli, ha svelato che si tratterà di un luogo capace di offrire un’avventura adatta a tutte le età (rispecchiando a tutti gli effetti quello che è il target del franchise). Sia i bambini che gli adulti, quindi, rivestiranno i panni di un ricercatore di mostriciattoli tascabili e si addentreranno nella radura. I visitatori si avventureranno in campi erbosi e boschi di bambù e dovranno restare in allerta, in quanto dovranno esplorare per poter trovare i Pokémon con successo.

Non sono state previste versioni virtuali dei mostriciattoli o dei peluche, bensì qualcosa di molto più realistico. All’interno del Pokémon Wonder si potranno trovare le varie creature realizzate interamente a mano, ricreate attraverso l’impiego di materiali naturali come foglie, ghiande, legno e così via. Proprio per via della natura dei materiali, i Pokémon saranno difficili da individuare, in quanto integrati perfettamente con l’ambiente circostante, dando la possibilità ai visitatori di entrare ulteriormente a contatto con la natura ed apprezzarne le bellezze.

All’inizio dell’esperienza, ai visitatori verrà consegnata una mappa con gli indizi che potranno facilitare la ricerca. Il parco tematico dedicato alla saga videoludica più famosa che esiste, aprirà temporaneamente il 17 luglio 2021, per poi chiudere i battenti il 3 aprile 2022.