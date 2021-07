Destiny 2: introdotta la difficoltà Master

Il gioco di ruolo sparatutto di Bungie, ovvero Destiny 2 (uscito nel settembre 2017) viene costantemente aggiornato per permettere un’esperienza gratificante a tutti i giocatori del titolo. Uno di questi aggiornamenti annunciati di recente riguarderebbe l’implementazione del cross-play.

Ma non è finita qui. Per tutti i giocatori per i quali scarseggiano attività da compiere in Destiny 2 e che hanno già completato il raid Vault of Glass, potranno tentare di mettersi alla prova un’altra volta. Bungie, infatti ha introdotto una difficoltà inedita con cui affrontare il raid, ovvero la difficoltà Master.

Questa modalità nuovissima prevede che i nemici siano dotati di 1350 punti di potenza, sempre più Campioni che appaiono e modificatori aggiuntivi attivi. Oltre a questa caratteristica, la modalità introdurrà anche le armi Timelost. Superare il gioco con la difficoltà massima, ad ogni modo, permetterà al giocatore di sbloccare il Trionfo finale, necessario a riscattare il titolo e il sigillo di Fatalbreaker. Nei riguardi delle armi Timelost, è stato specificato che una nuova arma sarà disponibile all’inizio di ogni settimana insieme ad una nuova e accattivante sfida con cui confrontarsi. Procurarsi queste armi sarà essenziale, perché permetteranno di sfruttare più volte i Bottini di Conquista al termine di ciascun raid, anche se il costo sarà più elevato del solito.

Oltre a queste novità, all’inizio di ciascuna settimana si potranno riscattare delle armature specifiche che potranno potenziare il personaggio limitatamente ad una delle sue statistiche. Verranno altresì riproposte delle armi aggiornate provenienti da The Dreaming City e Moon, anche se disporranno di livelli di potenza più avanzati e vantaggi nuovi. La patch di Destiny 2 che introdurrà la difficoltà Master sta per arrivare, in quanto uscirà il 6 luglio 2021.