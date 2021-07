PlayStation Now: svelati in anticipo i nuovi giochi?

Sony potrebbe aver anticipato il reveal dei giochi PlayStation Now di luglio 2021 con un leggero anticipo. Come riportato online, infatti, una pubblicità su Facebook lanciata proprio dalla divisione dedicata ai vidoegiochi di Sony sembra essere andata online prima dell’annuncio, svelando a conti fatti i nuovi titoli che verranno aggiunti al servizio.

Stando alla pubblicità, che comunque potrebbe essere un errore, il mese di luglio sarà un mese davvero ricco per i giocatori PlayStation Now. Il servizio di casa Sony dovrebbe infatti dotarsi di giochi del calibro di God of War, Nioh 2 e Moving Out per quanto riguarda le esclusive di casa Sony, mentre invece per quanto riguarda le terze parti sarebbero in dirittura d’arrivo Red Dead Redemption 2 (fino al primo novembre 2021) e Judgment (fino al quattro ottobre 2021). Giochi sicuramente importanti, che permetterebbero un boost non indifferenze del servizio.

Ovviamente, come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Non ci sono indicazioni in merito che i giochi saranno questi e potrebbe appunto trattarsi di un errore, magari una pubblicità place holder o comunque con i giochi errati. Insomma, tutte le possibilità sono aperte e il ventaglio è decisamente grande ma vi invitiamo ad attendere comunicazioni ufficiali in merito da parte di Sony, che a questo punto non dovrebbero tardare ad arrivare.