The Legend of Zelda Skyward Sword HD: i miglioramenti in un video

Giornata ricca per The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Nel corso delle ultime ore, infatti, Nintendo ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario (di cui potete leggere e vedere a questo indirizzo) ma anche un lungo filmato dedicato alle migliorie del titolo. Denominati Quality of Life, questo filmato ci mostra tutti i cambiamenti che rendono il gioco più “moderno” rispetto all’uscita originale.

Quali sono dunque i cambiamenti che ha implementato Nintendo per questa speciale edizione del titolo? Sono diversi. Come specificato dal trailer, infatti, abbiamo un sistema di controlli diverso basato sia sul motion control sia sul più classico pad, un frame rate a 60 frame al secondo, la possibilità di velocizzare i dialoghi e le cutscene si possono saltare. Una serie di migliorie, dunque, che rendono il gioco decisamente più appetibile per gli standard moderni, soprattutto lato frame rate.

Non ci resta dunque che lasciarvi al filmato, che trovate come di consueto in calce alla notizia. Vi ricordiamo, infine, che The Legend of Zelda Skyward Sword HD sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 16 luglio 2021. La casa di Kyoto, nonostante la pandemia, sta riuscendo a lanciare una line-up di tutto rispetto per la sua console. Siete d’accordo anche voi?