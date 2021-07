RiMS Racing: svelate le nuove 8 moto e un nuovo circuito

NACON e RaceWard Studio sono lieti di rivelare nuove immagini di gameplay per RiMS Racing, un nuovissimo concept di simulazione motociclistica la cui uscita è prevista il 19 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Dopo un’apparizione di successo allo Steam Next Fest, che ha dato a diverse migliaia di giocatori PC la possibilità di giocare una demo esclusiva, RiMS Racing vi porta ora sul Circuito di Suzuka con un video di puro gameplay in cui il player fa un giro completo della pista.

Non lontano dalla città di Nagoya, il Circuito di Suzuka in Giappone è ben noto agli appassionati di corse grazie alla sua insolita forma a 8. I giocatori potranno ammirare la Kawasaki Ninja ZX-10RR 2019 sulla pista giapponese. Questa moto, tra le più veloci al mondo, ha un eccezionale rapporto peso/potenza che le permette di raggiungere fino a 300km/h di velocità.

RaceWard ha incluso 8 delle moto più veloci del mondo: Kawasaki Ninja ZX-10 RR, Aprilia RSV4 1100 Factory, BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 R, Honda CBR1000RR ABS, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSX-R1000R e Yamaha YZF-R1. Le moto sono state riprodotte nel gioco con un dettaglio e un realismo senza pari, e dovrete mantenerle e migliorarle attraverso l’innovativo gameplay, che fonde la precisione meccanica con il puro brivido della guida.

Nel corso di una carriera divisa in stagioni, con ogni stagione composta da oltre 70 eventi, e durante le numerose sfide disponibili in multiplayer, RiMS Racing promette un’immersione completa nel mondo della competizione, dove la vittoria dipende in egual misura dalle vostre abilità di guida e dalla vostra moto.