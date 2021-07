Monster Hunter Stories 2: rivelata la roadmap nel nuovo video

In vista dell’arrivo dell’attesissimo Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, il producer della serie Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, e il Director Kenji Oguro hanno offerto ai fan uno sguardo approfondito sui contenuti post-lancio in arrivo nel gioco, hanno mostrato del gameplay in modalità co-op, hanno svelato un nuovo story trailer e molto altro. In aggiunta al nuovo story trailer, che ha offerto un ultimo sguardo sull’avvincente storia di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, l’estesa roadmap post-lancio ha introdotto i contenuti endgame sfidanti e ricchi di ricompense che attendono i Rider in seguito all’uscita del gioco, fissata per il 9 luglio 2021, su Nintendo Switch.

Oltre al primo aggiornamento post-lancio già annunciato, che dal 15 luglio introdurrà il compagno Canyne di Monster Hunter Rise, molto apprezzato dai fan, come Monstie cavalcabile in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il programma speciale di oggi condotto da Capcom ha fornito dettagli su cinque aggiornamenti gratuiti aggiuntivi che verranno introdotti nel titolo entro ottobre 2021. Il Title Update 2 arriverà il 5 agosto, e includerà il drago dorato Anziano Kulve Taroth insieme a una nuova missione co-op da affrontare insieme ad altri Rider. Anche se Kulve Taroth non sarà disponibile come Monstie cavalcabile, i materiali ottenuti dalla sua missione saranno preziosi per la creazione di nuovi potenti equipaggiamenti. Questo aggiornamento introdurrà anche Ignis Glavenus e Fulmen Astalos come Monstie aggiuntivi.

Il Title Update 3 arriverà all’inizio di settembre, e vedrà l’introduzione dell’Arcanum Mizutsune, del Glacialis Gammoth, e del Kirin Oscuro come nuovi Monstie! Alla fine di settembre, il Title Update 4 seguirà la scia di questi nuovi ed entusiasmanti Monstie con il Rex Rathalos e il Tigrex Lavico. Come parte di questo aggiornamento, Kulve Taroth ritornerà in una nuova missione co-op di difficoltà elevata che offrirà ai Rider l’opportunità di ottenere ricompense ancora migliori. A ottobre, il Rathalos Argentato e la Rathian Dorata verranno introdotti all’interno del Title Update 5, che annuncerà anche l’arrivo di uno speciale mostro misterioso, parte di una missione co-op molto difficile, che offrirà materiali per il crafting di attrezzature incredibilmente potenti.