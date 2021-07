GDC: The Coalition mostrerà l’Unreal Engine 5 all’evento

La GDC (Game Developer Conference) è sicuramente un evento piuttosto interessante, che vede protagonisti diversi developer e non solo. Uno tra i presenti alla GDC è The Coalition, azienda famosa per aver dato alla luce Gears 4, Gears 5 e Gears Tactics su PC e piattaforme Xbox. Secondo quanto svelato dalla software house, nella giornata del 20 luglio sarà mostrato tramite una tech demo l’Unreal Engine 5.

Scendendo nello specifico la tech demo si chiamerà Alpha Point e sarà presentata da Colin Penty e Kate Raynar di The Coalition dove si concentrerà sul funzionamento interno dei nuovi sistemi visivi di UE5. Ecco quanto si legge sul sito della GDC:

The Coalition farà debuttare una demo tecnica UE5 “Alpha Point” su Xbox Series X, creata per valutare internamente UE5. Il discorso coprirà gli apprendimenti che il team ha avuto durante la creazione di asset a risoluzione nanometrica e l’incorporazione in uno scenario di illuminazione completamente in tempo reale con Lumen e Virtual Shadow Maps. Saranno coperte le osservazioni sulle prestazioni e la memoria per Xbox Series X e S, così come VFX, Blueprint, setup dei materiali, Temporal Super Resolution e risultati Virtual Texture. The Coalition coprirà anche alcuni risultati preliminari sulla creazione di personaggi next-gen e sull’integrazione di MetaHumans, mostrando un test di un personaggio next-generation in esecuzione su Xbox Series X.