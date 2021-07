Doom Eternal: in arrivo un update gratis che aggiunge una modalità orda single-player

Il publisher Bethesda Softworks e lo sviluppatore id Software rilasceranno un aggiornamento gratuito per DOOM Eternal, che aggiungerà una nuova modalità Orda per giocatore singolo. Ad annunciarlo l’executive producer Marty Stratton in un comunicato.

“Siamo fiduciosi che questa modalità Orda vi offrirà le differenze e le sfide che state cercando nel gioco”, ha affermato Stratton nel messaggio. “Inoltre, il team continua a lavorare su un aggiornamento di BATTLEMODE che includa una struttura più competitiva e basata sui ranghi, una serie di aggiornamenti al gameplay e al bilanciamento, e un’altra nuova mappa. Ci aspettiamo di condividere maggiori informazioni al QuakeCon ad agosto“.

Inizialmente il team aveva pensato ad una Invasion mode, ma poi ha rindirizzato il focus su questa nuova modalità orda single player.

Come scritto anche nel messaggio, che potete vedere qui sotto attraverso il tweet di id Software, a fine giugno, su Doom Eternal, era stato reso disponibile l’aggiornamento 6.