Foodtruck Arena: disponibile da oggi su PC e Switch

Da oggi 2 luglio Foodtruck Arena è disponibile su PC e Nintendo Switch. Il titolo in questione, sviluppato da Cat-astrophe Games e pubblicato da Gaming Factory S.A., nello stile di Rocket League, vede sfidarsi delle vetture (in questo caso proprio dei camion-ristorante) in una specie di calcio con macchine, dove qui la palla è un grosso pomodoro.

Per l’occasione il publisher ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Foodtruck Arena è un’originale miscela tra combattimenti di auto e una partita di calcio. Unisce i due elementi che fanno girare il mondo – il cibo e lo sport.

Unisciti al gruppo dei proprietari dei food truck – geni dei fornelli impegnati a trasformare il mondo della cucina tradizionale, prigioniero delle proprie convenzioni, in qualcosa di completamente nuovo, grazie a ricette all’apparenza strane, preparate e servite a bordo di eccentrici camioncini.

Prendi parte a un torneo indimenticabile, affronta avversari agguerriti, scopri nuove ricette e conquista la vetta del mondo culinario!

Pazzo gioco locale multiplayer

Mettiti d’accordo con gli amici, fissate le regole e mettetecela tutta! Il modo multiplayer permette di creare squadre fino a 4 persone, di adattare le impostazioni, scegliere il campo di battaglia e tante altre opzioni.

Una squadra variopinta di simpatici personaggi

Conosci i partecipanti di Foodtruck Arena giunti da ogni parte del mondo e scopri tutti i loro segreti nel modo storia del personaggio!

Metti a punto il tuo veicolo

Gioca nei vari modi e personalizza il tuo camioncino!

In cucina e in guerra tutto è permesso!

Sfrutta tutte le tue possibilità durante il gioco. Congela i tuoi avversari, aumenta la velocità o crea macchie grasse di sugo per fargli perdere aderenza! Sblocca tutte le migliorie per ciascuno dei veicoli. In questo modo, aumenterai le tue possibilità di vittoria.