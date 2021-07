Hunt Showdown: nuovo teaser della mappa DeSalle

Pochi giorni fa Crytek aveva annunciato la nuova mappa in arrivo in Hunt Showdown. Si tratta di DeSalle, e dopo il primo teaser che mostrava le caratteristiche di questa nuova mappa, è stato appena rilasciato il secondo filmato, che potete vedere in fondo alla notizia. Ancora non è stata annunciata la data d’uscita.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo anche che dal 24 giugno è disponibile il nuovo DLC The Beast Hunter che contiene un Cacciatore leggendario, Theodore Tuck e due armi leggendarie: Il Cacciatore di mostri, Il Latrato (Accetta Romero 77) e Il Morso (Balestra).