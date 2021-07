Mass Effect: uno spin-off su Nintendo DS era possibile

Il prossimo Mass Effect, così come il nuovo Dragon Age, non saranno presenti all’evento EA Play di luglio. Nonostante BioWare sia al lavoro da diverso tempo su entrambi i fronti sembra che non sia ancora arrivato il momento di mostrare il tutto ma in compenso il veterano del team Mark Darrah ha svelato che in passato la software house avesse provato a portare un capitolo della saga sci-fi su Nintendo DS.

Darrah ha dichiarato in una intervista con MinnMax che il gioco destinato alla console portatile delal casa di Kyoto si sarebbe chiamato Mass Effect: Corsair. Sarebbe stato un titolo in prima persona, però leggermente diverso dall’impianto di gioco che ben conosciamo, visto che i giocaotri avrebbero dovuto viaggiare con la loro navicella per lo spazio, esplorando regioni, in una sorta di mix tra Privateer e Star Control. I lavori procedevano a passo spedito ma il progetto venne abbandonato per il costo troppo alto delle schede di gioco del Nintendo DS.

Le previsioni di vendita dello spin-off non bastavano a giustificare l’intera produzione. Per ogni singola copia il costo di BioWare e del suo publisher, Electronic Arts, sarebbe stato di circa 10,50 Dollari a fronte di 50.000 copie di gioco vendute. Darrah ha dichiarato che non aveva senso investire e il team di Corsair si spostò su un TPS per mobile, ovvero Infiltrator, sempre ambientato nell’universo della saga.