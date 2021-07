Smash Legends: mostrato il prossimo personaggio, Nui

Line Games ha pubblicato sui suoi canali social un nuovo video che mostra le novità in arrivo nel brawler/battle royal Smash Legends. Il filmato si concentra soprattutto sulla quarta stagione in arrivo, Approaching Dawn, che porterà un nuovo personaggio. Si tratta di Nui, sorella di Ravi, che però non utilizza il potere dell’oscurità per attaccare, ma quello della luce. Il filmato mostra le skill in azione, senza però descriverle.

Nui si sbloccherà al 15 livello del pass (quello da acquistare), mentre al livello 40 si otterrà la sua skin Tiger Descendant.

Con il prossimo aggiornamento sarà possibile personalizzare i tasti nella versione PC. In più, viene annunciato l’evento estivo che inizierà il 13 luglio e che finirà il 3 agosto, e darà ai giocatori ricompense ogni giorno.

Lasciandovi al filmato completo della patch note della versione 1.7 vi ricordiamo che la terza stagione di Smash Legends ha visto l’ingresso di Flare.