Free Fire: da oggi l’evento di Street Fighter V

L’evento crossover del battle royale per dispositivi mobile, Free Fire, con Street Fighter V, inizia oggi. Dal nome “Free Fighter”, dà la possibilità ai giocatori di portare in battaglia i vestiti di due dei più celebri lottatori del titolo Capcom, ovver Chun-Li e Ryu. Questi saranno accompagnati da una serie di contenuti esclusivi a tempo limitato nel gioco, tra cui un’intera interfaccia per eventi speciali, reskin degli oggetti e molto altro.

I sopravvissuti avranno accesso a una varietà di oggetti a tema Street Fighter V ispirati al gioco Capcom. Questi includeranno l’abito iconico di Chun-Li, con il suo qipao blu e i braccialetti a spillo, nonché una skin Gloo Wall ispirata alla combattente, entrambi disponibili da oggi.

Oltre all’iconico costume di Chun-Li, ai giocatori verrà presto offerta la possibilità di aggiungere l’abito di Ryu al proprio guardaroba. L’evento crossover “Free Fighter” porterà anche nel gioco una serie di oggetti a tema esclusivi, tra cui la granata Hadouken e la skin per pistola AWM, solo per citarne alcuni.

Per l’occasione Garena e 111 Dots Studio hanno pubblicato il trailer di lancio ufficiale, che potete vedere qua sotto. Vi ricordiamo infine che, a proposito di collaborazioni da parte di Free Fire, a gennaio era arrivato Cristiano Ronaldo.