Cloudscape: superati i 100 mila dollari su Kickstarter

Il 22 giugno Cloudscape è arrivato su Kickstarer: tempo un giorno e già il gioco era stato finanziato, con oltre 50.000 dollari. Oggi, con ancora 19 giorni alla fine della campagna crowdfunding, sono stati raggiunti i 100.000 dollari, sbloccando anche un nuovo stretch goal, ovvero un miglioramento relativo alla feature della cucina. Pochi giorni fa era stata invece sbloccato il miglioramento relativo all’allevamento.

Il gioco in questione, sviluppato da Konitama (un one man studio), è un survival open world in arrivo su PCe sulle principali console (ci sono i loghi PlayStation, Xbox One e Switch). Il giocatore può esplorare un mix di aree create a mano e generate proceduralmente, personalizzando completamente la propria isola, allevando animali, incontrando e intrattenendo relazioni con gli abitanti del villaggio, e altro ancora.

Questo l’incipit della storia:

“Ti svegli su un’isola deserta e soleggiata. La tua memoria è confusa e non sei sicuro di come sei finito qui. Esplora l’isola, raccogli risorse e assembla una zattera per aiutarti a ritrovare la strada di casa. Ma fa attenzione! L’isola non è così disabitata come sembra! Di notte, i mostri vagano per la terra e non esiteranno ad attaccarti! Crea strumenti e armi, accendi falò e sopravvivi alla notte!”

Cloudscape è ispirato ad alcuni dei giochi preferiti del creatore (Christopher Gottron) come Legend of Zelda A Link To The Past, Stardew Valley, Animal Crossing e altri. Cloudscape combina diversi aspetti di questi giochi.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per la campagna crowdfunding su Kickstarter.