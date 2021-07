Demon Slayer: le action figure di Nezuko e Kanao fatte da Figuarts Mini arrivano a novembre

Per celebrare due dei personaggi più amati di Demon Slayer, Famitsu ha svelato che Figuarts Mini ha ancora una volta collaborato con l’universo del manga/anime creato da Koyoharu Gotōge, per creare le figures di Nezuko e Kanao.

Entrambi i personaggi verranno forniti con un piedistallo dedicato e parti di ricambio. Nezuko, da 75 mm, avrà espressioni facciali alternative che possono essere sostituite, mentre Kanao, da 90 mm, avrà 2 tipi di opzioni per il braccio destro.

Chi fosse interessato ad acquistare una di queste figure può andare sullo store di Figuarts Mini (in giapponese) qui (per Nezuko) e qui (per Kanao). Sebbene i pre-ordini possano essere già effettuati, Nezuko e Kanao non verranno effettivamente rilasciati fino a novembre.

Lasciandovi ad un paio di immagini qui sotto delle due figures, vi ricordiamo che, sempre per quanto riguarda Demon Slayer, pochi giorni fa era uscita una news su un possibile spin-off del manga.