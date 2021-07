The Legend of Zelda NES TM su Heritage Auctions

The Legend of Zelda NES TM è in asta su Heritage Auctions, il sito specializzato in Aste Patrimoniali Videoludiche di un certo peso. Un portale di culto tra i collezionisti di cui abbiamo già parlato in questa pagina in occasione dell’arrivo del Super Mario più costoso di sempre. Un anno esatto fa, nel caldissimo Luglio 2020.

Heritage Auctions dunque colpisce ancora! E dove c’è Super Mario Bros., come da tradizione dai tempi degli scintillanti anni ottanta, non può non esserci anche The Legend of Zelda. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Della prima copia in assoluto dalla prima serie di produzione di The Legend of Zelda per piattaforma Nintendo Entertainment System. La copia offerta è la prima copia sigillata, in formato occidentale statunitense, che potrebbe raggiungere il mercato, peraltro, ed è un pezzo unico, a modo suo, come il celebre Master Disk di DOOM, che potete trovare al VIGAMUS, Museo del Videogioco di Roma.

La copia Wata 9.0 A Sealed, in particolare, è stata soprannominata dai collezionisti The Legend of Zelda Master Copy per sottolinearne l’unicità, anche se non si tratta di un vero Master Disk, ovviamente, pur avvicinandosi molto a quel concetto, ma restando una copia commerciale. Ecco, nei particolari, il testo diffuso dal leggendario portale:

DALLAS, Texas (2 luglio 2021) – Una copia per tutti ad Hyrule.

The Legend of Zelda NES TM – Wata 9.0 A Sealed [No Rev-A, Round SOQ, Early Production], NES Nintendo 1987 U.S.A., l’unica copia di una delle prime serie di produzione mai offerte da Heritage Auctions, arriverà in una nuova collezione e sarà offerta nella prima asta di videogiochi di Heritage dal 9 al 10 luglio.

Questa variante è stata prodotta solo per pochi mesi alla fine del 1987 prima di essere sostituita dalla variante “Rev-A” all’inizio del 1988. La “NES R” offerta è stata preceduta da un’unica altra variante: la variante “The Legend of Zelda NES TM“, che è il vero primo ciclo di produzione. Ma è opinione diffusa che esista una singola copia sigillata aggiuntiva “NES TM” e che possa o meno mai essere immessa sul mercato, rendendo questa copia la prima copia sigillata che chiunque può realisticamente sperare di ottenere.

“The Legend of Zelda segna l’inizio di una delle più importanti saghe videoludiche; il suo significato storico non può essere sottovalutato. Questa è l’unica copia di questa tiratura di produzione che abbiamo mai offerto in condizioni sigillate e potrebbe benissimo essere l’unica che offriamo in questo livello di conservazione d’élite per molti anni. La sua rarità è superiore a quella di qualsiasi gioco sigillato che abbiamo offerto fino ad oggi, è un vero pezzo da collezione.” Valarie McLeckie, direttore sezione videogiochi di Heritage Auctions

The Legend of Zelda è uno dei franchise Nintendo più famosi e distinti mai creati. Il creatore della serie Shigeru Miyamoto ha spesso affermato che la sua ispirazione per la creazione della serie è stata tratta dai suoi stessi ricordi di quando un ragazzino esplorava le grotte, le foreste e i laghi che circondano la sua casa d’infanzia (vicino Kyoto).