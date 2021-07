Sea of Stars: mostrato il controllo del tempo

Come spesso succede nei fine settimana, Sabotage Studio pubblica dei filmati relativi a Sea of Stars. Poco fa è stato fatto uscire un video in cui si vede il modo in cui il giocatore può controllare il tempo di gioco. Come si può notare, Valere, alzando il braccio al cielo, fa scorrere il tempo, e si vede cambiare velocemente il giorno con la notte, e viceversa.

Ricordiamo che Sea of Stars, previsto per il 2022 su PC e console, ha avuto una campagna Kickstarter finanziata con oltre un milione di euro. Precedentemente era stato pubblicato un trailer animato con il Giant Slug, e una lunga live streaming in cui veniva mostrato il dungeon Moorlands. Potete vedere il video qui sotto.