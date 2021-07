The Dark Pictures Anthology: svelato il nome del prossimo capitolo?

The Dark Pictures Anthology House of Ashes ancora non è uscito sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5, previsto per la giornata del 22 Ottobre, e nel corso delle recenti ore, sono arrivati alcuni indizi sul prossimo capitolo della serie, di cui non si sa veramente nulla. Secondo quanto fatto sapere dalla pagina Justia Trademarks, a fine giugno, Supermassive Games avrebbe depositato la documentazione del progetto per assicurarsi la licenza del marchio.

Ebbene, scendendo nei particolari, il prossimo capitolo della The Dark Pictures Anthology dovrebbe intitolarsi The Devils in Me. Purtroppo, logo a parte che indica il collegamento con i precedenti capitoli, non abbiamo nessun informazione sul titolo in questione, ma vedremo dopo l’uscita di House of Ashes se avremo qualche dettaglio in più.