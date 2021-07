Shin Megami Tensei V: è il turno del demone Sraosha

Shin Megami Tensei V rimane sempre uno dei titoli più attesi da moltissimi fan, e questi non possono fare a meno di aspettare novità da parte del talentuoso team di sviluppo Atlus il quale, a cadenza regolare, pubblica nuovi video.

Tali video però non mostrano gameplay di varia natura o altro, bnensì presentano ai futuri giocatori del titolo i demoni che troveranno per la loro strada.

A questo giro è il turno di Sraosha, non nuovo ai fan sfegatati della saga, il quale ritorna in tutto il suo “splendore”, se così si può dire. Mentre vi lasciamo la video qui in calce, vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V uscirà su Nintendo Switch esclusivamente, il giorno 12 novembre in tutto il mondo (in Giappone il giorno prima).