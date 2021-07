PlayerWON: EA e Hi-Rez Studios si aggiungono alla collaborazione per le pubblicità in-game

EA e Hi-Rez Studios hanno firmato un accordo una nuova piattaforma di pubblicità in-game, PlayerWON. Come riportato da Axios, questa è una piattaforma pubblicitaria in-game di proprietà di Simulmedia, che consentirà agli agenti del settore di visualizzare annunci pubblicitari in giochi free-to-play per PC e console.

Hi-Rez Studios ha già iniziato a pubblicare pubblicità per il suo MOBA Smite free-to-play. Proprio come funziona con i giochi mobile, allo stesso modo la collaborazione con la società pubblicitaria darà ai giocatori la possibilità di guardare uno spazio pubblicitario della durata di circa 15-30 secondi in cambio di ricompense in-game.

Quali titoli del catalogo esistente e imminente di EA mostreranno tali pubblicità rimane un mistero, ma Apex Legends sembra essere uno dei giochi “maturi” per tale integrazione con PlayerWON. Dato quanto popolare la pubblicità in-game sia divenuta nel corso degli anni con titoli come Fortnite, molti altri probabilmente seguiranno le orme di EA e Hi-Rez, soprattutto dato il numero di titoli free-to-play sul mercato.