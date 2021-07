Monster Hunter Stories 2: l’edizione retail peserà 15GB

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin sta per arrivare sugli scaffali dei negozi per PC e Nintendo Switch, più precisamente nella giornata del 9 Luglio 2021, dove i giocatori potranno compiere i primi passi all’interno del titolo targato Capcom. Dopo che l’azienda ci ha deliziati con una speciale livestream dedicata alla produzione, rivelando la roadmap e i futuri aggiornamenti che riceverà l’opera, abbiamo appreso alcune novità inerenti all’installazione del gioco.

Sebbene in digitale, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin peserà 13,2GB, tutti coloro che opteranno invece ad acquistare l’edizione retail dovranno avere 15GB di spazio libero sulla propria Nintendo Switch, secondo un’immagine pubblicata dalla fonte Nintendo Everything. Insomma, c’è da chiedersi cosa mai servirà questo spazio in più alla versione fisica del prodotto della casa nipponica.