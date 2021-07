Gods Will Fall: trailer del DLC Valley of the Dormant Gods Part 2

Come vi avevamo già anticipato in questo nostro articolo, l’action di Clever Beans, prodotto da Deep Silver e distribuito da Koch Media, Gods Will Fall, avrebbe ricevuto una discreta mole di contenuti aggiuntivi e siamo ora giunti a Valley of the Dormant Gods Part 2.

Come potete vedere in calce, Clever Beans ha pubblicato un trailer a riguardo, il quale mostra nuove zone, nuovi nemici e tanto altro. Questo è, per l’esattezza e come è chiaramente intuibile, la seconda parte del DLC di tre totali, la quale sarà automaticamente disponibile per i possessori della Valiant Edition di Gods Will Fall.

Vi lasciamo alle informazioni qui sotto, mentre vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile per Xbox One, PC, Nintendo Switch e Stadia.

Un nuovo regno ti aspetta

Un nuovo regno abissale punitivo, con nuovi vassalli ti porta a un nuovo dio terrificante da uccidere – Gortainh, il Dio del Dolore.

Una nuova classe di armi

Il vostro gruppo coraggioso è ora rafforzato da una nuova classe di eroe – Il Giavellotto. Un maestro del combattimento a distanza, brandisce un gruppo di lance corte, in grado di scagliarle e recuperarle in una dimostrazione letale di abilità. Combina questo con nuove abilità e oggetti, e i fuochi della vendetta bruciano luminosi per i tuoi guerrieri.

Tre nuovi oggetti

Richiamo di Morrigan, Parafulmine, Polvere di spore

Due nuove abilità

Seconda possibilità, Distruttore