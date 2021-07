Beyond Good and Evil 2: team al lavoro su un gioco non annunciato

Nell’ormai lontano 2017, Ubisoft ha annunciato Beyond Good and Evil 2 e, nonostante tutto il clamore, al di là di alcuni aggiornamenti qua e là e un paio di trailer CG, non hanno davvero detto molto sul gioco in tutto il tempo che è passato da allora. Niente, almeno, che ci dia la certezza che il gioco uscirà presto (molto simile a un altro gioco Ubisoft), il che significa prima di tutto, che ci sono stati quasi zero filmati di gameplay.

Ma non vi preoccupate, perché i suoi sviluppatori stanno lavorando, intanto, su un altro gioco. Ubisoft Montpellier, lo studio leader nello sviluppo dell’action attesissimo e di cui ancora poco si sa, ha recentemente condiviso un aggiornamento su LinkedIn, secondo il quale pare stiano cercando di reclutare persone per lo sviluppo di un gioco attualmente non ancora annunciato. Quindi sì, non sappiamo quando Beyond Evil 2 uscirà, ma possiamo esser certi che ci stanno ancora lavorando.

Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha detto alla fine dell’anno scorso che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 stava psoseguendo bene, quindi almeno questo lo sappiamo per certo. Intanto, GamesVillage vi rimanda alle ultime notizie ufficiali riguardo il titolo Ubisoft a questo link.