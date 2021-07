Among Us arriverà su console PlayStation ad agosto?

Among Us, il titolo survival di InnerSloth, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One nel corso del 2021. “PlayStation Game Size” tramite la sua pagina Twitter, ha scovato la possibile data d’uscita delle versioni PlayStation del gioco dopo aver analizzato i dati del PS Store (è la sua specialità e già in passato si è rivelato molto affidabile).

Come possiamo vedere nel tweet sottostante, Among Us sarebbe previsto su PS5 e PS4 il 31 agosto 2021. Questa data però potrebbe essere un place-holder, in attesa della data d’uscita ufficiale. Una delle ipotesi potrebbe esser rappresentata dal fatto che il titolo è uno dei candidati per essere lanciato su console PlayStation come gioco “Plus” di agosto 2021. Se la data però dovesse trovare conferma, allora questa ipotesi non sarebbe percorribile, dato che i titoli Plus vengono sempre resi disponibili ad inizio mese e mai alla fine. Una cosa è certa: il database del PlayStation Plus non mente mai!