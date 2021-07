Roccat Magma Recensione: la tastiera silenziosa che stavate aspettando

Non è affatto facile continuare a proporre, di anno in anno, accessori interessanti per il gaming su PC: tra le tante industrie presenti da tempo nel settore, però – e ne potremmo citare davvero parecchie, ma ci limiteremo a Razer e Logitech – Roccat è certamente una delle principali a dare soddisfazioni ai giocatori ad intervalli ragionevoli di tempo. E il bello è che non si fa neppure, come si suol dire, “concorrenza da sola”: ogni nuovo elemento dell’ecosistema trova agevolmente il proprio posto accanto a tutti gli altri, raggiunge una ben precisa fascia di giocatori in base al prezzo, senza sostituire nulla, bensì accompagnando. Dunque non ci siamo stupiti quando Roccat ha mostrato al mondo per la prima volta Magma e Pyro, le due nuove tastiere per il gaming sia del settore casual che competitivo (ma strizzando fortemente l’occhio al secondo dei due).

Della Roccat Pyro in verità vi abbiamo già parlato abbondantemente, e quindi vi rimandiamo alla sua specifica recensione. Adesso è tempo di verdetti anche per la Roccat Magma, che è oggetto di quella nuova, di recensione, che vi proponiamo oggi; merito ovviamente della società tedesca, brand di Turtle Beach, che ci ha permesso di testarla con calma nelle ultime settimane. Approfitteremo di questa sede prima per ricapitolare rapidamente le caratteristiche fondamentali della Magma, e i motivi che potrebbero spingervi a preferire l’una rispetto all’altra; poi ci soffermeremo nel dettaglio sul verdetto vero e proprio, che vi anticipiamo già essere positivo; del resto stiamo parlando pur sempre di hardware di una certa qualità, e che normalmente neppure avrebbe bisogno di particolari presentazioni.

Caratteristiche della Roccat Magma

Partiamo dalle basi, che non fanno mai male: la Roccat Magma è una tastiera da gaming RGB a membrana, con tanto di innovativo sistema di illuminazione AIMO RGB: questo significa che sì, se state cercando la bella accoppiata finale per il vostro nuovo PC da Gaming che già brilla al buio di millemila colori diversi, questa potrebbe rivelarsi la scelta perfetta, anche per via della possibilità di sincronizzare i colori con il resto dell’ecosistema. Le possibilità di personalizzazione e l’accessibilità delle impostazioni, tra l’altro, la rendono la scelta perfetta proprio per i nuovi arrivati; potrebbe trattarsi del regalo perfetto per i nuovi arrivati nel mondo del PC gaming, ci avete pensato? Il prezzo di mercato è pari a 59,99 euro, una cifra del tutto onesta e sinceramente non troppo elevata quando si tratta del gaming in sé. Va detto che la Pyro, come vi abbiamo esaustivamente illustrato, costa quasi il doppio (99,99 euro), ma è anche una tastiera meccanica, con tutti i benefici che ne derivano. René Korte, che è poi il fondatore di Roccat nonché il general manager delle periferiche per PC di Turtle Beach, ha insistito più volte negli scorsi mesi sulle caratteristiche fondamentali di Roccat Magma.

Ovviamente lo ha fatto per convincere stampa e acquirenti, ma a fronte della nostra prova abbiamo dovuto dargli ragione, con riserve davvero minime, e lo vedremo. Al di là dei discorsi sul prezzo e sul materiale di fabbrica, René ha dichiarato che il valore fondamentale della Magma risiede nella sua illuminazione RGB (“unica”). E in effetti quest’ultima può vantare qualcosa come 16,8 milioni di colori particolarmente vividi: la resa concreta è più che lodevole, per questa fascia di prezzo, e la Magma tiene testa senza problemi, lato RGB, anche a tastiere superiori ai 100 euro. Nella componentistica ricordiamo anche la piastra superiore semi-trasparente (di ottima qualità), e la retroilluminazione a cinque zone e 10 LED. Abbiamo detto che la mancanza del sistema meccanico limita per forza di cose le possibilità della Magma, ma del resto essa non manifesta simili velleità. Di più: per compensare l’unica vera limitazione dell’hardware, Roccat ha pensato bene di inserire la digitazione silenziosa, tramite i tasti a cupola in gomma: in questo modo la pressione dei tasti risulta comunque molto affidabile e reattiva. Non abbiate paura di premere molti tasti nello stesso momento dunque, per il ghosting non è davvero un problema: certo, nel corso del test ci è capitato qualche evento spiacevole, ma cosa sono tre o quattro errori di digitazione a fronte di cartelle e cartelle di articoli pubblicati?

Utilizzo e considerazioni

È noto che l’acquisto di una tastiera da gaming (ma anche di una tastiera semplice) rappresenti un fatto del tutto personale: dimensione dei tasti, intensità delle luci, presenza o meno di retroilluminazione e di RGB, tutto può far piacere a un giocatore e scontentarne un altro. La questione con le tastiere a membrana di solito complica le cose, perché comunque rappresentano altre peculiarità a parte: a meno che non salti fuori una tastiera in grado di mettere d’accordo un po’ tutti, per una serie di bilanciamenti reciproci. Ecco, la Roccat Magma è una di queste tastiere, e la società l’ha studiata a fondo prima di presentarla e poi di metterla in commercio. Sul design in sé non abbiamo grandi rimostranze, anzi: esteticamente parlando non si può di certo dire che Roccat Magma sia una brutta tastiera; personalmente chi scrive l’ha subito preferita alle altre tastiere da gaming presenti in casa, anche a quelle meccaniche.

Il rivestimento in plastica semi trasparente può rappresentare la scelta più opinabile nel complesso, dal momento che non solo si impone fisicamente nell’ambiente immediatamente circostante (e nell’area inferiore) ma dà anche luogo a scricchiolii non sempre piacevoli (che comunque non evidenziano problemi strutturali; se saranno tali, del resto, potremmo scoprirlo solo tra mesi o anni). Dettaglio imprescindibile della Roccat Magma, subito notato in sede di recensione, è la sua estrema silenziosità. Vivendo da soli, una tastiera meccanica non è di certo un problema; condividendo l’appartamento, un po’ lo diventa. Roccat ha pensato così ad una soluzione di compromesso, che funziona bene: niente tasti meccanici, puntando sulla silenziosità; e tuttavia la precisione degli stessi, grazie all’anti-ghosting, funziona davvero benissimo. C’è anche un’altra caratteristica presente che merita almeno una menzione: il comando Easy Shift. È una funzionalità di questa specifica tastiera: eseguendo il tasto Shift in combinazione con altri comandi, si avrà accesso a delle scorciatoie molto convenienti. Un po’ come quando impostate dei tasti rapidi ai mouse da gaming.

Per una serie di motivi, Roccat Magma è una tastiera che vi consigliamo caldamente: è silenziosa, presenta un design accattivante, la retroilluminazione RGB è d’avanguardia, e in generale non solo non sfigura accanto al resto del vostro hardware Roccat, ma lo fa risaltare maggiormente; e il prezzo di mercato, via, è più che onesto. Questo non vuol dire che, se potete permettervelo, in giro non vi sia comunque di meglio – la stessa Roccat Pyro, ad esempio, sorella maggiore e competitiva della Magma. Gli unici difetti che potreste notare sono le dimensioni generose del dispositivo e il rivestimento in plastica, la cui resistenza (anche allo sporco) nei prossimi mesi sarà tutta da vedere. Ma comunque, Roccat delude difficilmente: non ci sembra questo il caso.