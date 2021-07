Apex Legends: server offline per ore a causa di un attacco hacker

Nelle scorse ore i server di Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts disponibile su console e PC, sono stati presi di mira da un attacco hacker che ha impedito ai giocatori di prendere parte alle partite. A quanto pare, questa mossa è stata dettata da un gruppo di hacker che ha chiesto al team di sviluppo di salvare Titanfall. Dunque, parliamo di una richiesta fatta con mezzi non proprio leciti volta a chiedere un nuovo capitolo della serie FPS. Mezzi comunque ingiustificabili.

La situazione però sembrerebbe essere rientrata, con Respawn Entertainment che ha riportato online i serve di Apex Legends:

Di recente sono usciti in rete dei nuovi leak che hanno proposto la nuova mappa del gioco battle royale. Li avete visti?

We’ve confirmed that matchmaking has been restored. We’re keeping an eye on things but believe the issue to be resolved.

Thanks for your patience, Legends.

— Respawn (@Respawn) July 5, 2021