Fire Emblem: secondo un insider sarebbe in sviluppo un remake

Sono passati più di due anni da quando Fire Emblem Three Houses è stato pubblicato, guardando la periodicità delle versioni che la serie ha generalmente seguito, sembra che ci stiamo avvicinando al momento del suo prossimo gioco.

Tante, ultimamente, sono state le voci riguardo che parlano del prossimo gioco della serie come un altro remake e, di recente, un noto insider Nintendo, Zippo, ha anche dichiarato che un nuovo gioco in serie sia effettivamente in lavorazione. Ora, in un nuovo post sul blog, l’insider ne parla più approfonditamente.

Secondo Zippo, Intelligent Systems ha lavorato su questo nuovo remake per qualche tempo e il suo sviluppo è “quasi completo”. Ma esattamente che remake sta per essere annunciato, Zippo non lo sa con certezza, ma afferma che potrebbe essere il rifacimento di Genealogy of the Holy War, che era la uscita principale della serie e pubblicata per il NES, o The Binding Blade, sesto capitolo principale lanciato per Game Boy Advance.

Entrambi i giochi sono usciti solo in Giappone, quindi, come sottolinea Zippo, avrebbe senso per entrambi ottenere il trattamento remake. Questo seguirebbe anche lo schema che la serie ha seguito con il suo remake. Shadow Dragon è stato un remake del primo gioco della serie, Shadow Dragon and the Blade of Light, che non è mai uscito al di fuori del Giappone fino a quando non è uscito per Switch proprio l’anno scorso, trent’anni dopo la sua pubblicazione originale. Nel frattempo, Echoes Shadows of Valentia era un remake di Fire Emblem Gaiden, il quale anche lui non ha mai visto la luce al di fuori del Giappone.

Naturalmente, questo è ancora un rumor non verificato per ora, quindi per quanto possa sembrare bello lo scenario, è meglio andare con cautela fino a quando non sentiremo qualcosa di ufficiale da Nintendo (sperando non passi molto tempo fino a quel momento). GamesVillage vi terrà aggiornati in caso di novità.