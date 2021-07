Platinum End: ecco il primo trailer!

Quando si è realizzato un capolavoro del calibro di Death Note, le aspettative per i lavori successivi sono sempre molto alte, e questo Tsugumi Oba e Takeshi Obata lo sanno benissimo. Nonostante tutto i due hanno continuato la loro proficua collaborazione, prima con Bakuman, e adesso con Platinum End, il loro ultimo manga, da poco conclusosi, che sta per sbarcare anche nel mondo degli anime, con un adattamento prodotto dallo studio Signal.MD.

Con l’anime previsto al debutto nella prossima stagione autunnale, lo studio ha deciso di pubblicare il primo trailer, insieme a una nuova key visual, che è stata condivisa e retwittata da tutti gli appassionati sui social. Nella brevissima clip, possiamo vedere il protagonista dell’opera, Mirai, affrontare il suo momento di massima disperazione e tentare il suicidio, solo per essere salvato dal suo angelo custode, Nasse, e iniziare una nuova, incredibile avventura della sua vita: una lotta senza quartiere contro altri dodici candidati, per diventare la nuova divinità di questo mondo.

Platinum End è stato serializzato da Shueisha sulla rivista mensile Jump SQ tra il novembre del 2015 e il gennaio 2021, mentre in Italia il manga è arrivato nel 2017, grazie a Planet Manga. L’opera conta, in totale, 14 tankobon.

Oba e Obata torneranno così a incantare gli spettatori con la loro ultima creazione. L’ultimo lavoro dei due autori a essere adattato in un anime infatti era stato Bakuman, che si è concluso nel 2013. Nel frattempo i due hanno lavorato anche ad altri progetti, come una one shot sequel di Death Note, The a-Kira Story, uscita il 4 febbraio 2020, in cui lo shinigami Ryuk torna sulla Terra per consegnare il fatale quaderno a un altro studente brillante, Minoru Tanaka. Quest’ultimo però non seguirà le orme di Light, e il Death Note finirà tra le mani del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump.

Se anche voi non vedete l’ora di scoprire Platinum End, non vi resta che aspettare l’autunno. Oba e Obata stanno per tornare!