Mortal Kombat 11: fine del supporto, il team si concentra sul prossimo gioco

Da quando è uscito nel 2019, Mortal Kombat 11 ha goduto di solidi contenuti post-lancio, con NetherRealm Studios che ha supportato il gioco con combattenti aggiuntivi, un’espansione della storia a tutti gli effetti in Aftermath e, naturalmente, la versione Ultimate. Ora, tuttavia, dopo oltre due anni di supporto post-lancio, sembra che il picchiaduro sia pronto a riposare.

NetherRealm ha recentemente postato su Twitter tramite la pagina ufficiale del gioco per confermare che tutto il supporto è giunto al termine. Il motivo? I fan saranno entusiasti di questo: NetherRealm Studios è ora completamente concentrato sul suo prossimo progetto.

E cosa dovrebbe essere esattamente? La seguente è la migliore ipotesi di chiunque in questo momento. Molti sperano che sia in lavorazione Injustice 3. O ancora, forse lo sviluppatore sta lavorando a qualcosa di completamente nuovo. Qualunque cosa sia, possiamo essere sicuri che varrà la pena tenerla d’occhio.

