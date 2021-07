Housemarque: Sony non era l’unica interessata ad acquisirla

Alla fine del mese scorso, abbiamo riportato la notizia secondo cui Sony ha acquisito i diritti di Housemarque, la software house finlandese di Returnal, che era già da anni partner della casa nipponica (cosa che giustificherebbe la decisione da parte di PlayStation). La notizia è arrivata direttamente dal PlayStation Blog, da cui si può cogliere l’entusiasmo di Hermen Hulst, convinto che questa potrà rivelarsi un’ottima new entry per Sony, capace di innovare e apportare creatività.

Prevedibilmente, però, Sony non era l’unica a voler acquisire lo studio e a questo proposito si è espressa la CEO Ilari Kuittinen. La direttrice e cofondatrice di Housemarque, infatti, ha parlato con Yle durante un’intervista, in cui ha affermato che altri grandi aziende avrebbero voluto che lo studio entrasse a far parte delle loro famiglie. Senza fare nomi specifici, Kuittinen ha asserito che erano molto richiesti da aziende provenienti dalla Cina, dalla Svezia e dagli Stati Uniti.

La CEO ha sottolineato come le varie richieste siano state lusinghiere (e anche percepite come “surreali”) e non è impossibile ipotizzare quali fossero le parti che si “litigavano” Housemarque: sentendo parlare della Cina non potrebbe che venirci in mente Tencent, successivamente l’Embracer Group svedese e, probabilmente, Microsoft per gli Stati Uniti d’America, la quale si è anche congratulata con Sony per l’acquisizione effettuata.

Kuittinen, per ultimo, ha anche chiarito la sua posizione nei confronti della proprietaria. Più precisamente, parrebbe che Sony l’abbia acquisita in modo tale da permetterle di continuare a creare i contenuti che hanno prodotto fino ad oggi, e non per far sì che Housemarque si omologasse ad un modello predefinito di Sony: