System Shock: nuovo lungo gameplay dal remake firmato Nightdive Studios

Il remake del team Nightdive Studios di System Shock è stato in sviluppo per un po’ e l’attesa per esso certamente non è stata breve ma, al momento, sembra sicuramente essere fatto bene. Tutto ciò che abbiamo visto dello sparatutto sci-fi (o simulazione immersiva, ad essere più precisi) è sembrato promettente, e continua ad essere tale in un altro lungo, nuovo trailer di gioco.

Il trailer, che mostra circa sette minuti di nuove sequenze di gioco, mostra un bel po’, con un sacco di esplorazione, combattimento, hacking, diversi tipi di nemici e altro ancora. Almeno in termini di cose come l’atmosfera e l’esplorazione, il gioco sembra andare nella giusta direzione, e queste cose sono di fondamentale importanza all’interno del titolo ovviamente, il che significa che questo è più che incoraggiante. Date voi stessi un’occhiata in calce.

Il remake di System Shock è in lavorazione per PC, PS4 e Xbox One, ma non ci sono ancora notizie sulle versioni next-gen. Una demo del gioco è stata anche rilasciato all’inizio di quest’anno.