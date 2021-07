Electronic Arts dichiara di non volere pubblicità in-game attualmente

Recentemente, è emerso che Electronic Arts aveva firmato un accordo con la società di annunci TV Simulmedia, che li avrebbe visti utilizzare la loro nuova piattaforma chiamata playerWON per incorporare annunci in-game in console e giochi per PC, simile a ciò che è così comunemente visto nei giochi mobile. Ciò ha causato un po ‘ di reazione da parte del pubblico, come immaginereste, ma curiosamente EA dice che tali rapporti sono imprecisi.

Un portavoce di EA ha recentemente dichiarato a PC Gamer che i suddetti rapporti sono imprecisi e che attualmente la società non ha intenzione di pubblicare annunci in console e giochi per PC.

A seguito di rapporti errati che suggeriscono che stiamo cercando di introdurre spot “in stile TV” nei nostri giochi, abbiamo voluto chiarire che la pubblicità in-game per i giochi per console non è qualcosa che stiamo attualmente esaminando, o tanto meno abbiamo firmato accordi per implementare. Creare la migliore esperienza di gioco possibile rimane il nostro obiettivo prioritario.



È comprensibile che alcuni siano confusi, poiché questi rapporti sono nati per la prima volta con EVP of Gaming di Simulmedia e OTT Dave Madden che hanno detto ad Axios che la società aveva un accordo con EA per playerWON, anche se la prima ora dice che quei rapporti sono imprecisi. Siamo davanti ad una situazione anomala, quindi speriamo di ottenere un chiarimento abbastanza presto. Per ora, possiamo trarre conforto dal fatto che i giochi per console e PC rimarranno senza pubblicità per il prossimo futuro.