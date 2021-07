Frog Detective 3 uscirà quest’anno

Frog Detective 3: Corruption at Cowboy County è il terzo e ultimo capitolo della saga indie dedicata all’investigatore ranocchio. Si tratta di un titolo investigativo e d’avventura di Grace Bruxner e Thomas Bowker, già creatori dei primi due capitoli: The Haunted Island (uscito nel 2018) e The Case of the Invisible Wizard (uscito un anno dopo, nel 2019), i quali sono riusciti a vendere particolarmente bene, totalizzando il mezzo milione di copie digitali vendute, e creando attorno a sé una modesta fan base.

Recentemente, i due creatori australiani indipendenti hanno condiviso sul sito web ufficiale dell’opera, sul loro canale YouTube ufficiale e sui loro profili Twitter, un teaser trailer che riguarda il terzo capitolo della serie. A detta loro, si tratta di un capitolo finale che sarà ad alto carico emotivo e il detective avrà il compito di indagare insieme al “Poliziotto Aragosta” nei riguardi della misteriosa “Contea senza Sceriffi“.

In Frog Detective 3: Corruption at Cowboy County sarà indispensabile collaborare con le “persone” (anzi, animali antropomorfi) e raccoglierne le testimonianze per collegare i vari indizi e trovare il colpevole. Ci ritroveremo ad interrogare dei panda, delle mucche, dei conigli, delle scimmie, e chi più ne ha più ne metta.

L’ironico ed esilarante trailer che vi riportiamo qui sotto (il quale ha esordito con la scritta “il secondo miglior investigatore è in arrivo“), si è posto come obiettivo principale quello di mostrare lo spirito dell’avventura nella quale i giocatori si addentreranno se decideranno di iniziare Frog Detective 3: Corruption at Cowboy County, nonché la grafica particolare che lo contraddistingue. L’ambientazione è presentata come una dedica al tema far-west e country. Il titolo, sebbene ancora non sia prevista una data specifica di lancio, uscirà entro la fine dell’anno corrente, 2021 per PC.