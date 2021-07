Donkey Kong: un nuovo capitolo sarebbe in cantiere da più di tre anni

Donkey Kong è uno di quei personaggi videoludici immortali, capaci di divertire sia i nostalgici che le nuove generazioni di videogiocatori e che riesce ad integrarsi in più titoli perfettamente: sia da personaggio principale che da personaggio secondario (è stato protagonista, recentemente, di un’espansione di Mario Kart Tour).

Novità in arrivo per lo scimmione di Nintendo. A causa di una fuga di informazioni importanti, un noto insider (Zippo) è venuto a sapere di un nuovo titolo in sviluppo da parte della Grande N. Si tratterebbe di un nuovissimo titolo di Donkey Kong 2D a scorrimento orizzontale. Presumibilmente, pare che lo sviluppo del gioco stia procedendo per mano dello stesso studio di Super Mario Odyssey.

Altra informazione non poco rilevante, riguarda l’annuncio di questo nuovo titolo. Nintendo, a quanto pare, aveva in programma di presentare il prodotto durante il suo Direct, in occasione dell’E3 2021 avvenuto lo scorso mese. Dato che ciò non è avvenuto, potrebbe significare un rallentamento dei lavori, oppure uno stop definitivo.

Secondo Zippo, in ogni caso, il gioco esiste ed è in sviluppo, apparentemente da tre anni. L’informazione è stata riportata dal leaker stesso tramite un post sul suo blog, nel quale viene anche riportato il fatto che potrebbe non trattarsi di un singolo gioco, bensì come un nuovo inizio per l’IP di Nintendo. Donkey Kong, infatti, potrebbe affiancare Mario come mascotte ufficiale (tornando a rivestire, di fatto, un ruolo che aveva lasciato anni fa in favore dell’idraulico con i baffi) e, quindi, divenire il protagonista di vari progetti multimediali che si troverebbero in cantiere, ma non solo. Alla scimmia potrebbero essere dedicati nuovi prodotti del merchandising e un’espansione del parco a tema.

Sempre dalle parole di Zippo, sappiamo che anche un progetto d’animazione su Donkey Kong potrebbe essere in produzione, anche se non è chiaro si tratti di un film o una serie. Ad ogni, modo, se il nuovo titolo in 2D è in sviluppo ormai da così tanto tempo, l’annuncio di Nintendo non arriverà tardi. Per ogni tipo di novità a riguardo vi terremo informati.