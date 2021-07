Demon Slayer: Koyoharu Gotoge conferma lo spin-off!

La notizia di un possibile manga spin-off ambientato nell’universo di Demon Slayer aveva mandato in fibrillazione i fan dell’opera di Koyoharu Gotoge, uno dei manga di maggior successo dell’ultimo anno. La serializzazione dell’opera si è conclusa nel maggio 2020 e mentre i fan aspettano con ansia l’arrivo, anche in Italia, del film Mugen Train (tra poco più di una settimana) e soprattutto della seconda stagione dell’anime, non vedono l’ora di potersi tuffare di nuovo nel mondo di Tanjiro, Nezuko e di tutti i loro amici.

Koyoharu Gotoge ha infatti confermato ufficialmente la notizia dello spin-off con uno sketch pubblicato nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Lo spin-off, Kimetsu Gakuen, una versione parodica e comica dell’originale che inserirà i nostri eroi in un contesto scolastico, sarà realizzato da Natsuki Hogami, il creatore di Hell Warden Higuma, e farà il suo esordio nel magazine Saikyo Jump di Shueisha il prossimo 4 agosto 2021.

Nello sketch della Gotoge possiamo vedere Tanjiro e Nezuko, i due veri protagonisti dell’opera, vestiti con un’uniforme scolastica e pronti a prendere parte a Kimetsu Gakuen. Con loro ci saranno anche tutti gli altri personaggi fan favourite, come Inosuke e Zenitsu.

Per chi invece non vedesse l’ora di tornare nel mondo dell’originale Demon Slayer, non disperate: lo studio d’animazione Ufotable ha confermato che la seconda stagione è in fase di lavorazione e che sarà pronta per l’autunno 2021. La finestra di rilascio è attualmente prevista intorno a ottobre. Demon Slayer Mugen Train, il film campione d’incassi che ha adattato l’omonimo arco narrativo del manga della Gotoge, arriverà invece su Amazon Prime Video il 13 luglio.