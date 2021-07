Bloober Team è al lavoro su tre titoli misteriosi

Bloober Team ha fatto parecchio parlare di sé ultimamente. Di recente, infatti, è emersa la notizia di una collaborazione strategica tra questa e Konami, nella quale si prevede uno scambio di competenze e uno sviluppo congiunto di contenuti preselezionati. Questa cooperazione tra lo sviluppatore polacco, padre di The Medium (2021) e Konami hanno alimentato il chiacchiericcio inerente ad un eventuale reboot o remake di Silent Hill (1999).

Parrebbe da un post su Reddit, che Bloober Team ha anche altro a cui pensare, e non solo alla sua collaborazione con Konami. Su Reddit, infatti, è stato condiviso l’elenco di titoli di Bloober Team che hanno ricevuto un finanziamento dalla Commissione Europea grazie al programma Europe Creative Media. Di titoli che hanno beneficiato del finanziamento ne vediamo tre, ciascuno di essi affiancato da una breve descrizione e da rispettivo nome in codice. Prima di affrontare un approfondimento in merito, è necessario chiarire che si parla di leak, ovvero informazioni non ufficiali che dovrebbero venir prese con le pinze.

In primo luogo, troviamo il titolo denominato come “H2O“, esplicitamente descritto come un Layers of Fear 3:

Il successo della serie Layers of Fear ha convinto Bloober Team a produrre un terzo capitolo dell’horror, grazie al continuo interesse espresso dai giocatori. Si tratta di un gioco che offrirà un gameplay di qualità e che combinerà un alto livello emozionale ad una narrativa unica ed avvincente, riprendendo elementi della saga originale.

Il secondo titolo, invece, è stato chiamato “Black” e si tratta di un titolo che mischia un’ambientazione tipicamente medievale con creature aliene provenienti dallo spazio. Il sistema di combattimento sarà prevalentemente incentrato sul corpo a corpo, anche se l’attenzione principale sia rivolta alle meccaniche survival e stealth.

L’ultimo gioco citato sul posto di Reddit è “Dum Spiro“, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente vestiremo i panni di un ragazzino polacco imprigionato in un ghetto che si porrà come obiettivo salvare la sorellina. Il titolo ci verrà presentato in prima persona e lo scopo che si prefiggerebbe Bloober Team sarebbe quello di riuscire ad abbattere la cosiddetta “quinta parete”. La trama, come gli altri due titoli precedentemente analizzati, sarà ramificata e prevedrà, perciò, delle possibilità di scelta che condizioneranno l’andamento della storia.

Tre interessantissimi titoli (ovviamente di genere horror) potrebbero quindi essere in produzione negli studi di Bloober Team, non resta altro che attendere i nuovi sviluppi. Non appena ci saranno altre informazioni a disposizione, noi di GamesVillage vi terremo senz’altro informati.