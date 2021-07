Returnal: in cosa consiste l’aggiornamento 1.4.1?

Il capolavoro di Housemarque per PlayStation 5, Returnal (2021, di cui è stata effettuata una recensione che troverete qui) è stato protagonista di un aggiornamento che aggiusta qualche elemento del gameplay in modalità online, la gestione dei salvataggi e alcuni problemi di visuale.

Housemarque ha rilasciato la nota della patch 1.4.1 di Returnal, il roguelike finlandese con tematiche sci-fi. Il titolo, uno dei primi in esclusiva per PlayStation 5, ha subito conquistato la stampa e il pubblico a causa delle sue meccaniche crudeli, per la sua ambientazione ipnotica e affascinante, sebbene oscura, e per la trama coinvolgente e inquietante. Returnal gira attorno a Selene, un’astronauta che viaggia nello spazio per comprendere che cosa sia veramente la “Pallida Ombra“. In seguito ad un atterraggio di fortuna, però, Selene si ritrova a dover affrontare un pianeta tutt’altro che accogliente, sfidando a colpi di arma da fuoco e spada la fauna aliena. Durante la sua avventura capisce di essere incappata varie volte nella morte, dopo cui si è sempre ritrovata sulla sua astronave distrutta a seguito dell’impatto, pronta a ricominciare l’esplorazione sul pianeta extraterrestre in un nuovo ed estenuante tentativo di capire qualcosa di questo mondo misterioso.

Nei dettagli pubblicati da Housemarque, possiamo leggere che l’aggiornamento verrà distribuito nella giornata di oggi, 5 luglio 2021 a tutti i giocatori in possesso di una copia di Returnal. La patch consentirà ai videogiocatori di sbloccare vari trofei di platino, tra cui “Sopravvissuto atropico“, “Peccati della madre” e “Benvenuto a casa“, ottenibili tramite la riproduzione del finale dell’atto 3.

Altri problemi riguardanti l’online e in particolare le sfide giornaliere sono stati risolti, incluso un grave problema, sebbene raro, che impediva il completamento delle sfide presso l’area delle Distese Fratturate. Un’ulteriore problematica risolta per il meglio verteva sulla generazione errata di un bottino durante un’altra sfida giornaliera. Dovrebbero essere stati risolti anche errori nella visuale durante la scansione di oggetti sconosciuti e nella corruzione dei salvataggi (altro problema che si presentava di rado).

Returnal è attualmente disponibile per PlayStation 5, in quanto uscito il 30 aprile scorso. Presenta meccaniche da sparatutto in terza persona ed elementi roguelike, riconoscibili nell’obbligo da parte del gioco di far ricominciare da capo il giocatore ad ogni morte.