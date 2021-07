Elex II avrà una longevità di 60 ore di gioco

Elex II è il nuovo titolo in sviluppo da Piranha Bytes, sequel del primo capitolo uscito nel 2017 per Xbox One, PC e PlayStation 4. Il secondo episodio è stato annunciando il 15 giugno 2021 da THQ Nordic, publisher del gioco di ruolo di cui, però, ancora non è nota alcuna data di uscita.

Ciò che sappiamo, invece, riguarderebbe la longevità e alcune caratteristiche che ritroveremo giocando Elex II alla sua uscita. Il primo capitolo riguardava Jax, una fredda Alba che si ritrova esiliata dalla sua gente in seguito ad un tradimento alla fazione. Nel sequel, invece, ci ritroveremo a dover unire le varie fazioni per contrastare una misteriosa e minacciosa forza.

La software house ha parlato di Elex II in occasione del WCCF Tech, in cui ha rivelato interessati informazioni a proposito dell’RPG d’avventura. Innanzitutto Piranha Bytes ha affermato che nel titolo ci imbatteremo per forza di cose in oltre 100 tipologie differenti di nemici da combattere. Le cinque fazioni presenti a Magalan saranno costituite da circa 300 NPC (personaggi non giocabili) che avranno un ruolo nella storia. Addirittura, l’azienda si è soffermata sugli NPC, specificando che il numero di parole pronunciate durante l’intero gioco si aggirano intorno alle 350 mila.

I fan che conoscono bene il primo gioco, sanno già che si tratta di un’IP ricca di momenti concitati. Il secondo capitolo non smentirà questa caratteristica distintiva: i combattimenti saranno davvero tanti, secondo Piranha. Oltre a ciò saranno rilevanti anche le missioni, le quali porteranno il giocatore ad avventurarsi in ogni angolo del mondo, anche all’interno di fitti dungeon da esplorare.

Completare l’intera esperienza interattiva richiederà circa 60 ore di gameplay, sebbene non sia ancora nota la presenza di eventuali finali alternativi o la possibilità di scelta nei dialoghi che determini differenti ramificazioni di trama che incoraggino una certa rigiocabilità. Al momento non abbiamo una data certa a disposizione, ma sappiamo che Elex II è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).