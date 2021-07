Demon Slayer: ecco il nuovo trailer della seconda stagione

Mentre l’attesa dei fan è alle stelle per l’uscita di Demon Slayer Mugen Train, il film campione d’incassi che sta per arrivare in esclusiva su Amazon Prime Video il prossimo 13 luglio, Ufotable continua a regalare anticipazioni sulla seconda stagione dell’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge.

Lo studio d’animazione ha infatti ha rilasciato un nuovo trailer, il primo sottotitolato in inglese, che si concentra sul prossimo arco narrativo dell’anime, quello del Distretto dei Piaceri di Yoshiwara. Seguito diretto della trama del film infatti, questo arco narrativo porterà Tanjiro e i suoi amici a scontrarsi con demoni sempre più potenti al fianco di un altro dei Nove Pilastri: dopo Kyojuro Rengoku, coprotagonista di Mugen Train, sarà infatti il turno di Tengen Uzui, il Pilastro del Suono. Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere i loro mostruosi avversari?

Il trailer è stato rilasciato in collaborazione con Aniplex of America, in occasione del panel speciale all’Anime Expo Lite 2021, la versione digitale dell’Anime Expo che, anche quest’anno, ha sostituito l’evento in presenza.

La seconda stagione dell’anime di Demon Slayer è attualmente prevista per l’autunno, con una finestra di rilascio programmata nell’ottobre 2021. Se nel frattempo volete recuperare la storia di Tanjiro però, la prima stagione è disponibile in streaming sia su Netflix che su Amazon Prime Video, e l’arrivo del film il prossimo 13 luglio completerà il quadro: la visione della pellicola è infatti fondamentale per comprendere la continuity dell’opera, in quanto copre un intero arco narrativo del manga originale di Koyoharu Gotoge.

Conclusosi a maggio 2020, il manga di Demon Slayer è stato l’assoluto campione d’incassi dell’anno, e il suo successo è stato parzialmente dovuto proprio all’adattamento animato realizzato da Ufotable, che ha permesso alla storia di Tanjiro di decollare in termini di popolarità.

Anche voi non vedete l’ora che questa seconda stagione arrivi? Preparateviallora: ottobre è dietrol’angolo!