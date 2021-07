Belle: il film avrà la sua premiere al Festival di Cannes

Mamoru Hosoda è uno dei registi anime più in voga al momento, oltre che l’ultimo autuore giapponese ad aver ottenuto la candidatura a un premio Oscar per il suo film Mirai (2018). E il film Belle, la nuova fatica del regista (che arriverà presto nei cinema italiani grazie ad Anime Factory e Koch Media), sta per ricevere la sua world premiere su uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorma mondiale.

Il film stando a quanto riportato da Dealine e dal sito ufficiale della manifestazione, farà infatti il suo esordio il prossimo 15 luglio 2021 nel contesto del Festival del Cinama di Cannes. Sarà la prima volta per Hosoda alla rassegna cinematografica francese, anche se Mirai era stato mostrato al Director’s Fortnight, una sezione indipendente che si svolge di solito parallelamente al festival stesso.

Belle, diretto e scritto da Hosoda, uscirà nelle sale giapponesi il 16 luglio, e sarà prodotto da Studio Chizu, che in questo modo festeggerà anche il suo decimo anniversario. Le musiche della pellicola sono state affidate a Taisei Iwasaki.

Per quanto riguarda i concept art e le ambientazioni del mondo digitale di [U], Studio Chizu ha deciso di chiamare niente meno che l’archistar Eric Wong, mentre il design della protagonista, Belle, è stato realizzato dal veterano di Disney, Jim Kim, che ha già lavorato a pellicole del livello di Frozen, Rapunzel, Big Hero 6 e Oceania. Per quanto riguarda la voce originale della protagonista, sarà la cantante giapponese Kaho Nakamura a doppiarla.

Belle comunque non sarà l’unico film anime presente al Festival di Cannes. Verrà infatti presentato anche il film francese, completamente animato in CG, The Summit of the Gods, tratto dal manga omonimo di Jiro Taniguchi. Quest’ultimo titolo sarà parte della selezione ufficiale!