MSI lancia la promozione “Diplomati, iniziamo alla grande!”

MSI ha lanciato lancia una speciale iniziativa promozionale sui suoi notebook dedicata a chi ha conseguito la maturità e a tutti gli studenti, valida per gli acquisti su Amazon da oggi fino al 31 luglio.

Come regalo ideale per i ragazzi che hanno appena ottenuto il Diploma e si apprestano a proseguire gli studi all’Università o entrare nel mondo del lavoro, MSI propone, in particolare, il suo GF63 Thin al prezzo speciale di 1159, anziché 1249 euro. Si tratta di un laptop con display da 15,6” FHD sottile e leggero, equipaggiato con grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q e processore Intel Comet Lake i7, una dotazione che lo rende perfetto come compagno quotidiano nello studio e nel lavoro, ma anche per giocare o guardare contenuti multimediali nel tempo libero.

Per chi si appresta a compiere studi universitari, ad esempio, in Ingegneria e Architettura, o in altre facoltà dove è previsto che vengano utilizzati CAD o programmi di grafica 3D, il laptop giusto è sicuramente il GF65 Thin dotato di display da 15,6”FHD e della potente grafica RTX3060, che lo rende ottimale anche per studenti di altre facoltà o scuole, ma con la passione dei videogiochi. Questo notebook è in vendita fino a fine mese a 1699 euro, anziché 1899 euro.

Se il laptop sarà destinato prevalentemente a supportare nello studio quotidiano, a casa o in biblioteca, o per seguire lezioni da remoto, la scelta migliore è, invece, tra il Modern 14, con display da 14”, in vendita a 529 euro, anziché 579 euro, e il Modern 15, con display da 15,6”, che si può ora acquistare a 779 euro, con un risparmio di ben 150 euro. Per acquistare questi laptop o altri modelli in promozione su Amazon: https://amzn.to/3yjmYGL