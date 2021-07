Nacon Connect inizierà domani alle ore 19:00, tanti annunci in arrivo

Nacon è lieta di svelare il teaser e il programma dell’edizione 2021 della sua online conference, Nacon Connect, in programma domani, martedì 6 luglio alle 19 su Twitch e YouTube. Durante l’evento, NACON darà ai giocatori un’anteprima di alcuni progetti molto attesi come Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade Swansong e Test Drive Unlimited Solar Crown, così come alcuni nuovi accessori. Verranno anche rivelati nuovi giochi.

Inoltre, come se non bastasse, l’azienda ha pubblicato nelle recenti ore in rete un brevissimo ma esaustivo trailer dedicato al Nacon Connect, il quale ci ricorda di rimanere sintonizzati domani, martedì 6 Luglio alle ore 19:00 italiana, per scoprire tutte le novità che la compagnia mostrerà a tutti i giocatori interessati a questa livestream, dove le sorprese ci saranno senz’altro.