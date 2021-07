Tales of Arise: scopriamo insieme l’Opening Movie

Nel corso della giornata odierna, è stato reso recentemente disponibile l’Opening Movie di Tales of Arise. Questo video, realizzato dal famoso studio Ufotable, mostra un piccolo assaggio del viaggio epico che attende i giocatori. Il filmato include anche la canzone d’apertura del gioco, “HIBANA” di “KANKAKU PIERO. Tales of Arise segue il viaggio di Alphen e Shionne nella loro missione per liberare Dahna dal gioco di Rena.

Nel corso della loro lotta saranno raggiunti anche da Rinwell, Law, Kisara and Dohalim. Ognuno porterà al gruppo le proprie motivazioni, storie e stili di combattimento. Tales of Arise sarà disponibile dal 10 settembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco è prenotabile presso i principali rivenditori e sul BANDAI NAMCO Entertainment Europe Store