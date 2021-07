Classifica italiana: FIFA 21 ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella venticinquesima settimana di questo 2021, dal 21 giugno al 27 giugno. Dopo la parentesi di Ratchet & Clank Rift Apart (ora decimo), per la seconda settima consecutiva torna in testa FIFA 21, su PlayStation 4. Secondo posto per Just Dance 2021 su Switch e terzo Grand Theft Auto V su PS4. Primo in UK, Super Mario Golf: Super Rush debutta invece da noi al sesto posto. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è Sekiro: Shadows Die Twice, seguito da Dark Souls III e Tekken 7. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 JUST DANCE 2021 SWITCH

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

6 MARIO GOLF: SUPER RUSH* SWITCH

7 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

8 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

9 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

10 RATCHET & CLANK: RIFT APART PS5

PC

1 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

2 DARK SOULS III

3 TEKKEN 7

4 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

5 FOOTBALL MANAGER 2021

6 DARK SOULS II: SCHOLAR OF THE FIRST SIN

7 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

8 CODE VEIN

9 GRAND THEFT AUTO V

10 METRO EXODUS

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail