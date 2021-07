PlayStation Now: ufficiali i giochi di luglio 2021

Qualche giorno vi avevamo parlato di una pubblicità del PlayStation Now uscita un po’ prima del dovuto, che annunciava i giochi che sarebbero stati aggiunti nel catalogo del servizio delle console Sony a luglio. Ora, sulle pagine del blog ufficiale, arriva la conferma dei titoli che saranno disponibili questo mese.

Come precedentemente annunciato, arrivano dunque God of War, Nioh 2 e Moving Out per quanto riguarda le esclusive di casa Sony, mentre invece per quanto riguarda le terze parti saranno disponibili Red Dead Redemption 2 (fino al primo novembre 2021, esclusivamente via download PS4 e PS5) e Judgment (fino al quattro ottobre 2021). In più però arriveranno altri due titoli, non svelati tramite il “leak”: Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Nascar Heat 5.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato sul canale PlayStation Access, che mostra in quasi sei minuti di video i 7 giochi che si uniscono al catalogo di PlayStatation Now questo mese.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo invece che per il mese di giugno erano stati aggiunti: The Witcher 3 Wild Hunt – Game of the Year Edition, Team Sonic Racing, Sonic Mania, Sonic Forces, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Slay the Spire e Car Mechanic Simulator.