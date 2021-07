Manga: Shonen Jump prepara un reality show per trovare il prossimo autore

Quello del manga è uno dei medium che gode di miglior salute all’interno dell’industria dell’intrattenimento. I fumetti nipponici infatti sono un settore in crescita, e non solo in Giappone, con editori di ogni parte del mondo che orami fanno a gara per accaparrarsi gli adattamenti delle serie più in voga tra i fan.

Tuttavia sembra che recentemente un’intera stagione di grandi capolavori sia finita o stia volgendo al termine. Con Demon Slayer e Beastars che si sono conclusi lo scorso anno, L’attacco dei giganti che ha chiuso lo scorso aprile, e manga iconici come My Hero Academia e One Piece che sono entrati nel loro arco narrativo finale, o che almeno tendono verso la loro conclusione, il futuro del medium dipende da un forte ricambio generazionale.

Nonostante stiano emergendo alcuni autori interessanti, come il Gege Akutami di Jujutsu Kaisen, e il Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man, Shueisha, la casa editrice responsabili di Weekly Shonen Jump, ha deciso di assicurarsi personalmente di dare un futuro all’industria, indicendo un vero e proprio reality show con l’obiettivo di trovare la prossima grande star del mondo dei manga.

Attraverso il sito Shonen Jump + infatti, Shueisha ha condiviso Million Tag, l’evento che metterà uno contro l’altro mangaka da tutto il Giappone per determinare chi sarà il prossimo autore a farsi largo in questo mondo così competitivo. Strutturato come un vero e proprio talent, Million Tag consisterà, almeno inizialmente di una serie di audizioni, pensate come delle sfide tra artisti.

Ma è al termine di questo primo turno che la vera avventura avrà inizio. Il programma seguirà sei diversi team di mangaka, all’interno dei quali ci sarà uno degli aspiranti autori. Ad accompagnare i candidati nel percorso ci saranno gli editor di Shueisha, che fungeranno anche da supporto durante le quattro sfide alle quali gli autori dovranno prendere parte.

Attraverso questo programma Shueisha intende testare la capacità del team di lavorare sotto pressione, e di rispettare le strette scadenze necessarie per una serializzazione regolare. Nel programma saranno presenti ospiti e personalità del mondo dei manga e degli anime, come Ayane Sakura, Yuji Kaku, Tatsuki Fujimoto e tanti altri.

Al vincitore del reality andranno 45.000 $ ma anche, e soprattutto, la possibilità di serializzare il proprio primo manga sotto Shonen Jump +, avendo anche la possibilità di realizzarne un’edizione a stampa. E non è finita qui: il fortunato riceverà anche tutto il sostegno di Shueisha nel processo di adattamento del manga in un anime!

Se vi interessa seguire il programma, Million Tag è disponibile gratuitamente su You Tube.