My Friend Pedro Ripe for Revenge: annuncio con data per il titolo mobile

Devolver Digital ha annunciato nelle ultime ore My Friend Pedro Ripe for Revenge, gioco per dispositivi mobile e nuovo episodio della serie di Victor Agren e DeadToast Entertainment. Insieme all’annuncio c’è anche la data di uscita e un trailer (che potete vedere in fondo alla notizia). Sarà disponibile su iOS e Android dal 5 agosto.

Il sito ufficiale rimanda anche ai link in cui potersi pre-registrare, sia su Apple che su Android. Come descritto proprio sulla pagina di Google Play:

Hanno rapito sua moglie e i suoi figli. Lui è stato dato per morto. Ma non lo terranno lontano dalla sua famiglia. Neanche frullandolo. Aiuta Pedro a servire la vendetta ai suoi nemici, con un bel contorno di proiettili!

My Friend Pedro ritorna in una avventura per dispositivi mobili a base di sangue, proiettili e banane! Fatti strada a suon di spari in 37 livelli pieni di azione. A piedi, in sella a una moto e persino su uno skateboard! Esegui una coreografia esplosiva per ottenere i punteggi migliori e, se te la senti, mettiti alla prova nella modalità Corsa folle.

Questa banana ha maturato… un desiderio di vendetta. E tu?

Vi lasciamo qui sotto con il trailer d’annuncio di My Friend Pedro Ripe for Revenge fatto uscire da Devolver Digital.