Total War Warhammer II: il rework degli Uominibestia nel nuovo trailer

Il terzo capitolo di Total War: Warhammer arriverà a fine 2021, ma Creative Assembly si sta preparando a chiudere il sipario su Total War Warhammer II con il suo ultimo DLC, che sarà disponibile dal 14 luglio.

Dal nome The Silence & The Fury, si concentrerà su Uomini Lucertola e Uominibestia, e oggi è stato pubblicato un filmato che mostra rielaborazione proprio della fazione degli Uominibestia, che potete vedere qui sotto.

Come scritto sulla pagina ufficiale di Steam:

Questo pacchetto lord per Total War: WARHAMMER II introduce due nuovi Lord leggendari per gli Uomini Lucertola e gli Uominibestia. Ognuno a capo della propria fazione, con unità e personaggi nuovi, meccaniche di gioco e obiettivi di narrazione unici.

Fatto di bronzo vivo, Taurox, il Grande Minotauro furente, è praticamente invulnerabile, tranne che su parte del suo gigantesco collo. Gli dei del Caos gli sussurrano di un rituale in grado di eliminare questo punto debole, ma le promesse dei Poteri Perniciosi sono raramente quello che sembrano…

Nel mentre, Oxyotl, riverito Scinco Camaleonte e maestro di furtività, fiuta i complotti del Caos e raduna le sue coorti. Taurox deve essere fermato a tutti i costi, altrimenti una nuova ondata di Caos si abbatterà sul mondo. Quando il silenzio si confronta con la furia in uno scontro definitivo, chi prevarrà?

Uominibestia: Taurox

Dopo essersi imbarcato in una strage sanguinosa per tutto il Talabecland, Taurox è stato ricompensato dagli dei oscuri con un corpo di ottone… ed egli ha ancora sete di sangue! Vincendo le battaglie, Taurox ottiene Impeto e il suo esercito può ripristinare punti azione per continuare a combattere. Più lunga è la serie di uccisioni, più ricchi sono i doni conferitegli dai Poteri Perniciosi. Lui e le sue orde di Uominibestia dovranno trovare il Cuore dell’Oscurità e scontrarsi con Oxyotl in una decisiva battaglia finale.

Nuove unità degli Uominibestia

Lord Grande Minotauro: i Grandi Minotauri sono i Minotauri più potenti. Solo i più feroci tra loro possono ascendere al grado di generale e condurre un proprio esercito in battaglia.

Eroe Guerragor: brutali e formidabili guerrieri esperti nel corpo a corpo, gli Eroi Guerragor possono essere reclutati per potenziare le altre unità degli Uominibestia grazie alle loro abilità di supporto in battaglia.

Carro degli Zannagor: massicci carri trainati da voraci Zannagor. Questi veicoli provocano un enorme danno da impatto, devastando le unità nemiche su cui si schiantano.

Ecatombe: queste creature con quattro braccia e una testa di bue si sono sviluppate fino a raggiungere dimensioni mostruose. Sono abili nel combattere altre unità di grossa stazza e possono rigenerare la propria salute in battaglia.

Jabberslythe: un’aberrante fusione tra un rospo, un drago fatto di melma e un insetto dalle molte zampe, il Jabberslythe è un mostro antifanteria di prima classe, in grado di provocare potenti vortici che infliggono danno ad area, attacchi venefici e debuff passivi alla disciplina.