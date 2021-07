Sword Art Online Progressive: ecco il poster del nuovo film

Se c’è un genere che sta spopolando nel campo degli anime, quello è sicuramente il genere degli isekai. L’idea di una realtà alternativa, spesso digitale e dai tratti fantasy, in cui essere trasportati come per magia sembra essere davvero un tema vincente. E all’origine di tutto c’è senz’altro Sword Art Online, il primo anime di questo tipo a riscontrare un successo significativo.

L’opera, tratta dalle light novel di Reki Kawahara e del disegnatore abec, è assente dal mondo degli anime da quasi un anno, da quando, cioè, il 19 settembre 2020, è andato in onda l’ultimo episodio di Alicization War of Underworld, la seconda parte della terza stagione. E dopo questa lunga assenza il franchise è pronto a tornare.

Con un nuovo poster, mostrato durante il panel speciale dell’Anime Expo Lite 2021 e poi condiviso su Twitter infatti, l’account ufficiale della serie ha regalato alcuni aggiornamenti sull’arrivo di Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night, il nuovo lungometraggio ispirato al lavoro di Kawahara, ed è anche stata rivelata la data d’uscita della pellicola, che farà il suo esordio nelle sale nipponiche il prossimo 30 ottobre.

Nel poster (che potete vedere in calce all’articolo) si possono distinguere chiaramente Asuna e Kirito, insieme a Mito, il nuovo personaggio che verrà introdotto nel film. Alle loro spalle, nel cielo illuminato dalla luce di un’alba sfolgorante, si staglia minacciosa la sagoma di Aincrad, il castello d’acciaio che è il principale setting della serie.

Annunciato lo scorso 19 settembre 2020, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night sarà realizzato da A-1 Pictures, con la regia di Ayako Kono (Bugie d’Aprile), il character design di Kento Toya (Mobile Suit Gundam Hathaway, My Hero Academia Heroes Rising, The Seven Deadly Sins, Sword Art Online) e le musiche di Yuki Kajiura (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Demon Slayer), e sarà il secondo film della saga, dopo Sword Art Online Ordinal Scale.

Per quanto riguarda la data d’uscita globale della pellicola, per il momento non si sa ancora nulla. I fan non possono fare altro che sperare che l’opera arrivi entro la primavera del 2022. Sapremo aspettare così a lungo prima di vedere la nuova avventura di Asuna e Kirito?